В Коврове пройдёт выставка о легендарном полководце Георгии Жукове

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

6 мая в музее «Ковров – город оружейной славы» состоится открытие передвижной выставки «Маршал Победы. 130 лет», посвящённой четырежды Герою Советского Союза, кавалеру двух орденов «Победа» Георгию Константиновичу Жукову. Почётным гостем мероприятия станет правнучка полководца Варвара Ерохина. Выставка во Владимирской области будет работать до 19 мая.

Передвижной выставочный проект расскажет о личной жизни и военной карьере выдающегося военачальника, он основан на достоверных исторических источниках, воспоминаниях семьи и ближайшего окружения. Впервые в экспозиции будут представлены ранее не доступные широкой аудитории предметы гражданского и военного быта, фотографии, письма, принадлежащие маршалу, памятные подарки полководцу.

25 планшетов освещают различные этапы жизненного пути Георгия Константиновича – детство, учёбу, участие в Первой мировой и Гражданской войнах, в событиях на Халхин-Голе, в крупнейших сражениях Великой Отечественной, а также послевоенные годы. Более 100 оцифрованных фотографий и исторические справки раскроют малоизвестные факты из биографии маршала. Дополняют выставку около 30 подлинных реликвий из фондов Музея Победы и личных коллекций потомков полководца. Это письма и поздравительные открытки Жукова членам семьи и друзьям, мемуары, фотопортреты, личные вещи. Среди них – карманный фотоальбом, который Георгий Константинович лично сделал в качестве подарка для каждого члена семьи.