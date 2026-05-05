В Александровском округе работу магазина приостановили на 20 суток

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, в Александровском округе судебные приставы приостановили работу торгового павильона. Поводом к этому стало решение суда, который наказал магазин за совершение административного правонарушения, а именно: за отсутствие контрольно-кассовой техники. Суд приостановил деятельность торговой точки на 20 суток.

В рамках исполнительного производства приставы выехали на место и опечатали оборудование, а также электрические щитки и прочую технику, а также само помещение магазина.