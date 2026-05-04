Власти 33 региона: ситуация с кишечной инфекцией в Муроме нормализовалась

Пресс-служба Правительства Владимирской области передает информацию, что ситуацию с острой кишечной инфекцией в Муроме удалось нормализовать. К такому выводу власти пришли по итогам оперативного совещания в "белом доме", состоявшемся 4 мая.

"В результате совместных усилий областных, местных властей, медиков и Роспотребнадзора удалось остановить всплеск заболеваемости острой кишечной инфекцией. По данным муниципалитета, уже десятые сутки не фиксируется вновь заболевших, все пациенты, находившиеся в стационарах с этим диагнозом, выписаны", - сообщается в пресс-релизе.

Так же стало известно, что теперь по рекомендациям Роспотребнадзора, в округе начнут постепенно понижать уровень хлорирования воды. Кстати, именно с хлорированием воды связали в областном Правительстве жалобы жителей улицы Мечникова на прошлой неделе на плохую воду из крана.

"Это последствия её усиленного хлорирования для борьбы с инфекцией, а также гидравлического удара при пуске системе горячего водоснабжения после ремонтных работ в данном микрорайоне", - заявили областные власти.

Специалисты прогнозируют, что в течение мая водоснабжение и качество воды в округе Муром будет улучшаться. Тем не менее, в Муроме и окрестных населенных пунктах продолжается вакцинация населения от гепатита А.