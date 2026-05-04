В Муроме прокуратура потребовала исключить из квитанций ЖКХ оплату НДС

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ, в ходе которой обнаружила нарушение со стороны одной из управляющих компаний города.

Так, с декабря 2025 года данная компания стала плательщиком налога на добавленную стоимость в размере 5 процентов. При этом жильцы 46 многоквартирных домов, находящихся под управлением этой фирмы, общего собрания не проводили и решения об изменении размера платы за текущий ремонт и содержащие общедомового имущества не принимали.

Тем не менее, с марта 2026 года жильцам начислили НДС в размере тех самых 5 процентов, отразив его в отдельной колонке платежки.

По результатам проверки прокуратура потребовала исключить незаконный пункт из квитанции. Руководителю управляющей компании было внесено представление.

Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.