Во владимирской БСП завершается ремонт отделения сочетанной травмы

скрин с видео Министерства здравоохранения Владимирской области

Во владимирской БСП завершается ремонт на пятом этаже, где расположено отделение сочетанной травмы.

По словам заведующего отделения Петра Полунина, появились палаты повышенной комфортности с отдельными санузлами и кнопками вызова, а большинство из них - из четырёхместных стали трёхместными, что соответствует нормам СанПиН. Помещение для врачей было оборудовано душевыми кабинами.

Он отметил, что несмотря на ремонт, отделение продолжало работать в другом крыле.

К слову, сейчас ремонт идет и в других отделениях. Работы должны быть завершены до конца 2027 года.