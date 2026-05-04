25 мая спустя 8 месяцев во Владимире выберут нового мэра

В ходе состоявшегося 29 апреля заседания Совета народных депутатов Владимира народные избранники определили дату голосования, в ходе которого депутаты выберут нового главу областного центра.

Заместитель председателя горсовета Алексей Лызлов отметил, что датой голосования будет 25 мая. Не позднее, чем за три дня до этого срока губернатор Владимирской области Александр Авдеев должен внести в Совет народных депутатов не менее двух кандидатур на пост мэра, из которых и выберут нового главу. При этом сами кандидаты обязаны явиться на горсовет лично и представить депутатам концепцию экономического развития Владимира.