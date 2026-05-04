Во Владимире готовят к запуску городские фонтаны

фонтан в "Липках" закроют на капитальный ремонт. Фото из архива "КП"

Во Владимире установилась теплая погода, а значит совсем скоро в городе заработают фонтаны.

Всего на балансе "Владимирводоканала" находится 11 фонтанов. После зимы каждому из них требуется настройка. Особого внимания заслуживает фонтан на Театральной площади. После зимы здесь традиционно проводят профилактические работы: заменяют несколько частотных преобразователей и ремонтируют отдельные насосы. Режим работы фонтана настраивается с учётом силы ветра, что позволяет избежать чрезмерного разбрызгивания струй.

А вот фонтан в сквере "Липки" в этом году не порадует горожан. Его закроют на капитальный ремонт - работы стартуют в ближайшее время. Специалисты полностью разберут фонтан, обустроят новое бетонное основание, заменят все трубы, а чашу очистят и восстановят от повреждений. В обновленном виде он предстанет в 2027 году.