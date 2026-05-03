Во Владимирской области пройдет фестиваль духовной музыки "Пасха Победы"

8-10 мая по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Никандра состоится фестиваль духовной музыки «Пасха Победы».

8 мая в 15 часов в Свято-Успенском кафедральном соборе Владимира выступят Хор этого собора и Епархиальный детский хор.

В 15.30 в киноконцертном центре «Зеленоград» выступит Камерный хор «Возрождение» из Москвы. В 16.00 в Богословенском кафедральном соборе Москвы выступит Хоровая школа мальчиков и юношей «Богоявление». В 16.30 в Сергиевом Посаде выступят Детско-юношеский хор «Благовест», Младший вокальный ансамбль «Перезвоны» и Пятницкое подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В 17.00 выступит Концертный хор детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» из Красногорска. В 17.30 выступят вокальный ансамбль «Нова воче» из Москвы и вокальный ансамбль «Кантабиле» центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева из Коломны.

9 мая фестиваль вновь пройдет в Суздале. В 18.00 в Воскресенском соборе состоится гала-концерт духовной музыки.

10 мая в 12.00 в храме Покрова на Нерли состоится гала-концерт духовной музыки.

10 мая в 17.00 в Свято-Успенском кафедральном соборе Владимира состоится гала-концерт духовной музыки.

Вход свободный.