В Гусь-Хрустальном скончался протоиерей Александр Михеев

фото со страницы Владимирской епархии

30 апреля после продолжительной болезни на 75-м году жизни скончался протоиерей Александр Михеев.

Отец Александр был священником, стоявшим у истоков возрождения церковной жизни в Гусь-Хрустальном. Его служение началось с активного участия в возобновлении богослужений в Свято-Троицком храме в начале 1990-х годов.

С 1993 года отец Александр начал работу по восстановлению храма-часовни святой великомученицы Варвары, а с 1994 по 2017 год был первым настоятелем этого Прихода.

По инициативе батюшки в 1999 году в городе Гусь-Хрустальном была открыта Православная гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского. Она стала первой православной гимназией во Владимирской области, открытой после советского периода. Многие годы отец Александр возглавлял гимназию в должности директора.

Помимо храма-часовни святой великомученицы Варвары, он участвовал в восстановлении храма святой великомученицы Параскевы в селе Губцево и храма Вознесения Христова в селе Вёшки, где нес настоятельское служение до последнего дня.

Отпевание состоится 2 мая в 10 часов в Свято-Варваринском храме-часовне Гусь-Хрустального.