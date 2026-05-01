В Покрове высадят более 25 тысяч сеянцев сосны на площади 5,6 гектаров

В преддверии Дня Победы во Владимирской области стартовала Международная акция «Сад памяти». За время ее проведения планируется высадить более 600 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на общей площади 110 гектаров.

Акция проходит на территории городского округа Покров. Там посадят более 25 тысяч сеянцев сосны на площади 5,6 гектаров.

Основная идея акции заключается в высадке деревьев в честь каждого из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны, что символизирует живую память о подвиге предков и благодарность за мирное небо. Седьмой сезон акции посвящён также участникам специальной военной операции и жертвам геноцида советского народа.

Присоединиться к акции может любой желающий. На интерактивной карте сайта сад-памяти.рф нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.