Игорь Щеголев и Александр Авдеев оценили развитие бизнеса в Киржаче

29 апреля Владимирскую область посетил полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев. Вместе с губернатором Александром Авдеевым он оценил развитие предприятий в Киржаче.

Киржачский технопарк развивает климатический кластер. На производственных площадках работают 14 высокотехнологичных предприятий. Особое внимание Щеголев уделил усилиям технопарка по привлечению специалистов. Работникам предлагают комфортные условия и одни из самых высоких зарплат в регионе. Вскоре откроется детский сад для малышей работников.

Игорю Щёголеву и Александру Авдееву представили продукцию завода «Домолит», который производит энергоэффективные быстровозводимые дома по Prefab-технологии. Конструкции станут основой строящегося коттеджного поселка «Киржачский плёс» для многодетных семей и семей участников специальной военной операции.

Ещё один пункт рабочей поездки – посещение завода «Шафт». Он ориентирован на импортозамещение. Здесь производятся системы кондиционирования и вентиляции, которые раньше выпускались за рубежом.