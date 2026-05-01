В Коврове отопительный сезон планируют завершить 6 мая

Начиная с 3 мая, во Владимирскую область, наконец, придет тепло. Столбики термометра могут достигнуть +18 градусов.

В связи с этим администрация Коврова опубликовала сообщение о том, что 6 мая планируется завершение отопительного сезона. Однако власти обращают внимание на то, что перед этим в течение пяти дней среднесуточная температура должна держаться выше +8 градусов.

Если прогноз синоптиков не сбудется, то дату окончания отопительного сезона передвинут.

Что касается остальных городов области, то решение об отключении отопления еще не принято.