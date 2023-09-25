Во Владимирской области с начала мая украли более 80 велосипедов

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в регионе продолжаются хищения велотранспорта. Всего таких краж с мая по настоящее время зарегистрировано более 80. Чаще всего велосипеды крадут из подъездов, дворов и с детских площадок. Иногда их увозят от магазинов, где владельцы иной раз оставляют своих «железных коней» не пристегнутыми.

Так, 22 сентября у жителя Александрова были украдены детский велосипед и самокат, хранившийся в подъезде дома по улице Институтской. Ущерб составил 7000 рублей. В этот же день похожая кража произошла в Коврове, где похитили оставленный у спорткомплекса велосипед «BMX» стоимостью 10 тысяч рублей.

Схожим образом пропал велосипед в Муроме. А во Владимире похититель стащил двухколесную технику стоимостью 29 тысяч рублей. Велосипед также оставили в подъезде не пристегнутым.

По всем фактам расследуются уголовные дела, а в полиции призывают владимирцев к бдительности и просят не оставлять велосипеды без присмотра. Профессиональные велосипедисты вовсе настоятельно рекомендуют завозить их прямо в квартиры — это единственное надежное средство от кражи.