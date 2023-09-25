В Коврове будет реже курсировать скоростной поезд «Ласточка» до Иваново

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 7 ноября скоростные поезда №741/742 сообщением «Нижний Новгород — Иваново» переводятся в режим курсирования по определенным дням недели. Причиной этому стал естественный спад числа пассажиров с окончанием летнего сезона.

Теперь «Ласточка», следующая через Ковров, из Нижнего Новгорода в Иваново проследует по пятницам, субботам и воскресеньям, а в обратном направлении - по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Напомним — поезд №741 останавливается на станции Ковров-1 в 21.02 и в 21.04 отправляется дальше. «Ласточка» №742 делает остановку в Коврове в 08.08 и отправляется дальше в 08.28.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании своих поездок.