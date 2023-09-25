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НовостиЭкономика25 сентября 2023 5:13

В Киржаче построят логистический центр для ОЭЗ "Владимир"

Объект планируют ввести в эксплуатацию в июне 2024 года
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта компании "Русклимат"

фото с сайта компании "Русклимат"

Вторая особая экономическая зона «Владимир» активно развивается. Холдинг «Русклимат» заложил в Киржаче первый камень нового Федерального логистического комплекса для продукции её резидентов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в июне 2024 года. Объём инвестиций – 2,8 миллиарда рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

По его словам, благодаря запуску ОЭЗ «Владимир» появится ещё много новых рабочих мест, продолжат обновляться жилые кварталы, создаваться объекты благоустройства, открываться спортивные и другие объекты – улучшится социально-экономическое положение Киржача и Киржачского района.