В Киржаче построят логистический центр для ОЭЗ "Владимир"

фото с сайта компании "Русклимат"

Вторая особая экономическая зона «Владимир» активно развивается. Холдинг «Русклимат» заложил в Киржаче первый камень нового Федерального логистического комплекса для продукции её резидентов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в июне 2024 года. Объём инвестиций – 2,8 миллиарда рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев.

По его словам, благодаря запуску ОЭЗ «Владимир» появится ещё много новых рабочих мест, продолжат обновляться жилые кварталы, создаваться объекты благоустройства, открываться спортивные и другие объекты – улучшится социально-экономическое положение Киржача и Киржачского района.