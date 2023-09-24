В Гороховце ликвидирован условный пожар на стекольном предприятии

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, учения проводились силами третьего Пожарно-спасательного отряда на территории компании «Русджам Стеклотара Холдинг» в Гороховце.

По легенде, в здании склада готовой продукции загорелись горючие материалы, из-за чего создалась угроза жизни людей ввиду сильного задымления и других факторов.

Заведующий складом сообщил о пожаре по телефону «01» и приступил к эвакуации людей. На место условного ЧП прибыли шесть автоцистерн, а также опергруппа Гороховецкого пожарного гарнизона.

В результате условный пожар был успешно ликвидирован, со своими задачами участники мероприятия справились.