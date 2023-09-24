Во Владимирской области за год семь раз подростков вовлекали в преступления

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, семь таких преступлений было расследовано и направлено в суды в течение 2023 года. Четыре человека обвинялись в непосредственное вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, еще трое — в склонении к употреблению подростками запрещенных веществ.

В связи с этим региональный следком напомнил, что эти преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких и предусматривают длительные сроки лишения свободы.

Вовлечение подростков в преступление наказывается лишением свободы до 8 лет, вовлечение их в употребление наркотиков — до 15 лет. Кроме того, за систематическое вовлечение детей в антиобщественные действия, в том числе распитие алкоголя и занятие бродяжничеством и попрошайничеством, можно получить 6 лет лишения свободы.