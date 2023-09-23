Во Владимире около школ добавят «лежачих полицейских»

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Как показал проведенный прокуратурой мониторинг, около средних общеобразовательных школ № 38 и № 34, а также гимназии № 35 на нерегулируемых пешеходных переходах не было искусственных неровностей. А без «лежачих полицейских», которые заставляют водителей снижать скорость, жизни и здоровью детей могла угрожать опасность.

Прокурором руководителю Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города внесено представление, но действенных мер, направленных на устранение нарушений, не принято, в связи с чем, прокурором города направлены в суд соответствующие административные исковые заявления.

Фрунзенским районным судом г. Владимира требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Сейчас решение суда исполнено: нерегулируемые пешеходные переходы обустроены искусственными неровностями.