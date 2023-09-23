Владимирские полицейские задержали пьяного гонщика из Иваново

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Владимирские полицейские в результате погони задержали водителя иномарки, казавшегося по городу без прав. Патрульные обратили внимание на водителя «Фольсквагена» в районе улице Красносельской, водитель которого при виде полицейских резко рванул с места. На призывы остановиться он не отреагировал, но около улицы Жуковского он заехал в тупик, где его и задержали полицейские.

32-летний водитель, житель Ивановской области, оказался сильно пьяный: как сообщили в УМВД России по Владимирской области, цифра на специальном приборе в десять раз превысила допустимую норму содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, мужчина с июня этого года лишен права управления транспортными средствами на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.