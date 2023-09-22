Во Владимире ликвидирован пожар в доме на улице Пригородная

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.14 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем доме в микрорайоне Семязино по улице Пригородная, 47.

К моменту прибытия подразделений из-под крыши дома валил черный дым и вырывались языки пламени. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь, не дав ему разойтись по всему дому, и ликвидировать пожар на площади 50 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. К тушению привлекалось 26 пожарных на пяти машинах.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.