Жителя Мурома могут посадить на 10 лет за удар сотрудника Следкома дубинкой

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура города Мурома передала в суд обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого обвиняют в "применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Если говорить проще, мужчина ударил сотрудника Следкома, да не руками, а дубинкой.

По данным следствия, в мае прошлого года в отношении мужчины представители Следкома вынесли постановление по одному из дел. И хотя решение было признано законным и обоснованным, мужчина посчитал, что следователь был не прав и решил ему отомстить. Он подкараулил сотрудника у места работы, надел балаклаву и, подойдя к тому, нанес удар дубинкой из твердого синтетического материала, после чего сбежал на автомобиле.

Дело будут рассматривать в Муромском городском суде. За совершение указанного преступления мужчине может грозить до десяти лет.