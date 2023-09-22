Во Владимире пройдут "Игры патриотов"

фото с сайта городской администрации

Экстрим-гонка «Игры Патриотов» пройдет во Владимире в седьмой раз. В этом году впервые будут определены чемпионы Владимирской области по гонкам с препятствиями, которые будут представлять наш регион на всероссийских соревнованиях.

Соревнования пройдут 23 сентября на городском пляже реки Клязьмы. В «Играх Патриотов» примут участие спортсмены из Владимира и Владимирской области, Москвы, Иванова, Нижнего Новгорода, Ставропольского Края и других регионов России.

Участникам предстоит пройти трассу протяжённостью 6 км, более 20 препятствий и проверить себя на прочность и выносливость. Участие в гонке могут принять команды из четырёх человек, пары и индивидуальные спортсмены. В этом году организаторы предусмотрели и вариант участия для новичков без штрафов и дисквалификаций.

На финише участников «Игр патриотов» предусмотрено горячее питание. Каждый участник получит медаль финишера, сувенирную футболку. Для желающих будет работать игровая зона. Музыкальным украшением события станет концерт группы «Пушкарь ФМ».