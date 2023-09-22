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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:57

Во Владимирской области дан старт отопительному сезону

С 18 сентября в ряде муниципалитетов начали включать отопление
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает компания «Владимиртеплогаз», на текущей неделе специалисту приступили к подаче тепла на объекты социальной сферы — в школы, детские сады, больницы и другие, включая те, которые подали соответствующие заявки.

Фактически теплоноситель подают на всех территориях, но первыми горячие трубы обнаружили в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах, где подключение состоялось 18 сентября, затем в Суздальском районе, где 21 сентября подключение состоялось по заявке, а с 25 сентября потеплеет в учреждениях Киржача, поселка Городищи, а также в городах Покров и Костерево.