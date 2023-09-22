Во Владимире ищут подрядчика для благоустройства Курсантского сквера

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На официальном сайте госзакупок России администрация города Владимира разместила лот на поиск подрядчиков для выполнения работ по благоустройства сквера на улице Труда, более известного, как Курсантский сквер. Расположен он между улицами Лермонтова и Грибоедова.

Согласно конкурсной документации, размещенной 20 сентября, начальная цена контракта составляет чуть менее двух миллионов рублей. За эти деньги подрядчики должны демонтировать старые детские аттракционы, снять покрытие, подготовить новое, после чего вернуть на место старые аттракционы и установить новые качели.

Заявки принимаются до 3 октября, а итоги конкурса должны подвести 5 числа того же месяца. После этого у подрядчиков будет один день, чтобы начать работы, на которые им отводится один месяц.

Таким образом, в ноябре работы по благоустройству Курсантского сквера должны быть завершены.