В особой экономической зоне "Доброград-1" начали работу еще два инвестора

"Доброград-1" уже неоднократно посещал губернатор Александр Авдеев.

Пресс-служба особой экономической зоны "Доброград-1", которая в прошлом году получила крупный федеральный инфраструктурный кредит на развитие, сообщила, что на территорию ОЭЗ зашли еще два резидента. Речь идет о текстильном предприятии и заводе по производству труб.

АО «Добромаш» занимается не только производством труб, но также делает полые профили и фитинги, которые подходят для использования в самых разных отраслях – нефтегазовой, транспортной, сельскохозяйственной, в строительстве и так далее. По официальным данным, инвестиции резидента составят более 450 млн рублей. Будет создано 190 рабочих мест. Полный запуск производства запланирован на IV квартал 2024 года.

Текстильное предприятие ООО «РемаКом» инвестирует в "Доброград-1" чуть меньше - 275 млн рублей. На производстве будут работать 20 человек. Запуск предприятия планируется также в IV квартале 2024 года.

Напомним, что ОЭЗ «Доброград-1» работает с февраля 2021 года. До конца этого года несколько предприятий резидентов ОЭЗ «Доброград-1» должны запустить свои производства.