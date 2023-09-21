Александр Авдеев принял участие в дискуссии о рынке труда на заседании Госсовета

.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета, который прошел в Великом Новгороде. Глава региона сообщил об этом в своих социальных сетях.

«Тема – «О развитии рынка труда в РФ». Этот вопрос приоритетный в масштабах страны, потому что для поступательного экономического роста в первую очередь нужны квалифицированные и мотивированные кадры. Мы тоже работаем над решением этой задачи в своём регионе. Создаём образовательно-производственные кластеры, выстраиваем систему подготовки специалистов под заказ предприятий, увеличиваем количество бюджетных мест на востребованных специальностях в колледжах, открыли филиал медицинского вуза – ПИМУ», написал губернатор.

Также Александр Авдеев упомянул, что в регионе для роста молоых кадров активно используют возможности национального проекта «Образование». Подрастающее поколение стремятся заинтересовать точными и естественными науками с помощью открытых в регионе «Точек роста», «Кванториумов» и IT-кубов.