фото регионального Правительства

Владимирские повара представят традиционные блюда региона на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». В меню включены щука-бургер с пикантными специями, картофельный колоб, муромский калач и многое другое.

Участие в выставке, а также сохранение кулинарных традиций обсудили в Суздале на конгрессе лучших поваров России. Блюда показали в двух вариантах — классической ресторанной подаче и в виде стритфуда.

«Туристический потенциал во Владимирской области абсолютно безграничен. Есть, что показать и есть, что посмотреть и есть дальше к чему развиваться. Очень хочется, чтобы всегда была качественная еда и было разнообразие и в том числе наличие именно местной кухни, которая позволит туристам ознакомиться с регионом еще более ближе. Поток туристов должен расширяться. Их нужно встречать, удивлять и, конечно же, кормить. Для того, чтобы послевкусие от посещения города у гостей всегда оставалось приятным», — подчеркнула министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.