Во Владимирской области может смениться председатель регионального Заксобрания

Облизбирком утверждает итоги выборов в Законодательное Собрание Владимирской области

На днях Облизбирком утвердил окончательные итоги выборов в Законодательное Собрание Владимирской области и озвучил список депутатов нового, восьмого созыва.

В этом списке присутствуют и действовавший до настоящего времени председатель Заксобрания Владимир Киселев, и сенатор Ольга Хохлова, представляющая регион в Совете Федерации, однако многих интересовало, сменится ли глава областного парламента.

На днях в своем телеграм-канале заместитель председателя ЗС Владимирской области Роман Кавинов намекнул, что руководитель областного парламента действительно может смениться. Правда, вице-спикер свой намек оформил в виде загадки, упомянув, что отчества нового председателя и нового сенатора будут «Николаевич» или «Николаевна». Однако именно такие отчества как раз носят Владимир Киселев и Ольга Хохлова, так что понять, произойдет ли рокировка этих парламентариев, либо их заменит кто-то другой из нового созыва, пока сказать трудно.

Во Владимирском отделении партии «Единая Россия», представителями которой являются оба политика, уточнили, что им ничего о смене председателя областного Законодательного Собрания неизвестно. Сам Роман Кавинов добавил, что окончательное решение по кадровым перестановкам предстоит принять самому Заксобранию, после чего это решение должен согласовать президиум генсовета партии.