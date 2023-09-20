Предприятие «Муромтепловоз» попало в санкционный список США

Муром Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Согласно сведениям, представленным на портале Управления по контролю за иностранными активами, являющегося подразделением Министерства финансов США, предприятие из Владимирской области пополнило перечень организаций в так называемом списке SDN.

Этим предприятием оказалось ОАО «Муромтепловоз», расположенное в Муроме на улице Филатова.

Других подробностей включения в санкционный список предприятия из Мурома иностранное ведомство не приводит. Ранее в этот же список было включено множество других предприятий, расположенных в самых разных уголках России.