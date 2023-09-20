Владимирские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирские полицейские задержали находившегося в федеральном розыске 39-летнего жителя Тверской области. По месту жительства мужчина подозревался в имущественном преступлении, однако скрылся от следствия.

Скрывался мужчина в областной столице, где за короткий промежуток времени совершил две кражи, сообщили в областном УМВД.

В августе мужчина познакомился с 32-летней местной жительницей. Вскоре после знакомства новая приятельница легла в больницу, разрешив мужчине пожить в это время в ее квартире. Злоумышленник похитил из квартиры различные кухонные приборы и набор инструментов для автомобиля на сумму более 9 тысяч рублей. Похищенное впоследствии реализовал.

Также уроженец Тверской области познакомился с 68-летним жителем областного центра. Узнав, что мужчина планирует отремонтировать автомобиль, предложил помощь. На деле он присвоил подержанную иномарку себе, а затем продал незнакомцу за 10 тысяч рублей. Собственник оценил ущерб в 130 тысяч рублей и обратился за помощью в полицию. Полицейские установили покупателя легкового автомобиля и изъяли его.

На мужчину завели уголовные дело по статьям "Кража" и «Присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Мужчина во всем признался. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.