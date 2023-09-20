Появился график работы пунктов вакцинации в больницах и ТЦ Владимирской области

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области продолжается прививочная кампания против гриппа. За последнюю неделю в регионе провакцинировались более 36 тысяч человек.

Напомним, что привиться против гриппа и пневмококка можно в медицинских организациях и пунктах вакцинации в общественных местах. Против коронавируса - только в больницах. График можно найти на сайте Министерства здравоохранения Владимирской области.

Во Владимире работают пункты вакцинации в общественных местах - в гипермаркете "Глобус", гипермаркете "Лента", торговом центре "Восток-1". По субботам работают все три пункта вакцинации - с 10 до 14 часов, в будни по вторникам и четвергам в "Глобусе" - с 10 до 14 часов. Привиться можно против гриппа и пневмококка.

Против гриппа в наличии вакцины - ""Совигрипп" и "Ультрикс Квадри". Против пневмококка - "Превенар 13" и "Пнемотекс". Одновременно можно привиться сразу двумя вакцинами: против гриппа и пневмококка (предварительно обязательно проконсультироваться с врачом).