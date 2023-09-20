В усадьбе Храповицкого выступит Русский оркестр

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Музыкальный марафон, стартовавший в начале лета в усадьбе Храповицкого продолжается. 23 сентября под сенью вековых кедров, дубов и кленов на импровизированной сцене выступят Владимирский русский оркестр, художественный руководитель Анатолий Антонов, и солисты Владимирской областной филармонии.

В программе -«Узоры луговые». В ней можно будет услышать лирические и залихватские русские народные песни, блестящие русские романсы начала XX века, звучавшие и во времена Владимира Храповицкого, и самые красивые хиты довоенного и военного периода.

Гостей ждут с 15 до 16 часов в Муромцево. Вход – свободный.