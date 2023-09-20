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НовостиОбщество20 сентября 2023 6:21

В усадьбе Храповицкого выступит Русский оркестр

Концерт пойдет 23 сентября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ВСМЗ

фото ВСМЗ

Музыкальный марафон, стартовавший в начале лета в усадьбе Храповицкого продолжается. 23 сентября под сенью вековых кедров, дубов и кленов на импровизированной сцене выступят Владимирский русский оркестр, художественный руководитель Анатолий Антонов, и солисты Владимирской областной филармонии.

В программе -«Узоры луговые». В ней можно будет услышать лирические и залихватские русские народные песни, блестящие русские романсы начала XX века, звучавшие и во времена Владимира Храповицкого, и самые красивые хиты довоенного и военного периода.

Гостей ждут с 15 до 16 часов в Муромцево. Вход – свободный.