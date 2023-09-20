В Собинском районе в деревне Хреново пожар повредил два жилых дома

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 05.58 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о горящем доме №74 в деревне Хреново. На место были направлены 27 сотрудников Собинского пожарно-спасательного гарнизона на шести спецмашинах.

По приезду пожарные обнаружили, что огнем по всей площади охвачен один жилой дом, в то время как у стоящего дома поблизости загорелась крыша.

Пламя локализовали и потушили на площади 120 квадратных метров, в огне никто не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.