В Судогодском районе прокуратура обнаружила нелегальный ломбард

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района проведена проверка в сфере предоставления потребительских займов.

В ходе проверки было установлено, что одна из местных организаций, которая, согласно официальным данным, занимается хранением и складированием грузов, по факту выдавала людям займы под залог разных вещей, относящихся к движимому имуществу.

При этом соответствующего разрешения у организации не имелось, в связи с чем прокуратура возбудила на виновного дело об административном правонарушении за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов. Также руководству организации внесено представление.

После вмешательства прокуратуры займы компания больше не выдает.