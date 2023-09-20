В Судогодском районе прокуратура обнаружила нелегальный ломбард

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Судогодского района проведена проверка в сфере предоставления потребительских займов.
В ходе проверки было установлено, что одна из местных организаций, которая, согласно официальным данным, занимается хранением и складированием грузов, по факту выдавала людям займы под залог разных вещей, относящихся к движимому имуществу.
При этом соответствующего разрешения у организации не имелось, в связи с чем прокуратура возбудила на виновного дело об административном правонарушении за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов. Также руководству организации внесено представление.
После вмешательства прокуратуры займы компания больше не выдает.