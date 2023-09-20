За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 69,9 процента

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Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 69,9%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ в области обратилось 8 892 человека, во Владимире – 2 945. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Для проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 168 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: метапневмовирусы и риновирусы. Заболеваний гриппом не выявлено.