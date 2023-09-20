Во Владимире инсталляцию с гербом города могут убрать с Соборной площади

Фото: из соцсети Анастасии Фоминой

Как сообщает сетевое издание «Зебра ТВ», инсталляцию выполнила начинающий кузнец Анастасия Фоменко из Владимира. Объект представляет собой герб города, выполненный из металла, весом более 200 килограммов.

Установили его на фоне Успенского собора Владимира на газоне возле Соборной площади в преддверие празднования Дня города.

В мэрии дали ответ, что инсталляцию художник-кузнец преподнесла Владимиру в дар, но объект, вероятнее всего, придется в ближайшее время убрать, так как газон возле Успенского собора входит в охранную зону ЮНЕСКО.

Куда именно может переехать металлический герб столицы региона пока не уточняется.