Во Владимирской области ГИМС провела рейды по Клязьме и Нерли

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, до окончания периода навигации остается два месяца, в связи с чем Государственная инспекция по безопасности маломерных судов ежедневно патрулирует водоемы.

Накануне такой рейд состоялся на Клязьме и на Нерли. Инспекторы провели восемь бесед и вручили шесть памяток и обнаружили одного нарушителя правил поведения на водных объектах, которому вынесли постановление об административном правонарушении. Всего же с начала года задержано 160 нарушителей на маломерных судах, включая моторные лодки, было наказано 160 человек.

Период навигации во Владимирской области заканчивается 20 ноября.