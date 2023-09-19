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НовостиОбщество19 сентября 2023 14:27

Во Владимирской области ГИМС провела рейды по Клязьме и Нерли

Сотрудники МЧС вышли на реки для борьбы с нарушителями правил поведения на воде
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, до окончания периода навигации остается два месяца, в связи с чем Государственная инспекция по безопасности маломерных судов ежедневно патрулирует водоемы.

Накануне такой рейд состоялся на Клязьме и на Нерли. Инспекторы провели восемь бесед и вручили шесть памяток и обнаружили одного нарушителя правил поведения на водных объектах, которому вынесли постановление об административном правонарушении. Всего же с начала года задержано 160 нарушителей на маломерных судах, включая моторные лодки, было наказано 160 человек.

Период навигации во Владимирской области заканчивается 20 ноября.