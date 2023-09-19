Во Владимире установлен новый размер платы за школьные группы продленного дня

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Согласно тексту постановления №3937, принятого 15 сентября текущего года, в столице региона устанавливается общий для всех муниципальных школ размер родительской платы за пребывание их детей в группах продленного дня.

Так, за присмотри уход за детьми родителям первоклассника придется выложить по 42 рубля в день за пятичасовое пребывание и по 56 рублей в день за шестичасовое. Во вторых и четвертых классах эта же услуга обойдется как за четырехчасовое, так и за пятичасовое пребывание по 42 рубля с человека в день.

За подготовку к учебным занятиям родителям первоклашек теперь придется заплатить по 60 рублей в день вне зависимости от времени пребывания, в то время как 2-4 классы выложат по 60 рублей за четырехчасовую подготовку, и по 120 рублей за пятичасовую.

Таким образом, за пятичасовую «продленку» родители заплатят по 102 рубля в день, а за шестичасовую 116 рублей. Мамы и папы учеников 2-4 классов за пятичасовые занятия в группе продленного дня заплатят самую высокую стоимость — 162 рубля в день.

Постановление распространяется на период с 1 сентября текущего года.