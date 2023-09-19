Во Владимирской области в зону СВО отправились 18 добровольцев

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, новая группа добровольцев отправилась на службу по контракту. Торжественные проводы состоялись во Владимире возле Дома культуры молодежи.

По традиции, новых военнослужащих провожали представители региональных властей, священнослужитель, ветераны, а также их родные и близкие.

После произнесения напутственных речей группа направилась к месту несения службы. После прохождения обучения им предстоит отправиться в зону проведения специальной военной операции.