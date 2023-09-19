Во Владимирской области подешевели пассажирские перевозки

Фото с ресурса Freepik.com.

Годовая инфляция во Владимирской области в августе 2023 года возросла до 5,3%, сообщает владимирское отделение Центробанка РФ. Ускорению роста цен способствовала высокая потребительская активность, ослабление рубля и рост стоимости грузоперевозок вслед за повышением цен на моторное топливо.

Так, увеличение затрат животноводов на закупку импортных кормовых добавок и оборудования из-за ослабления рубля привело к подорожанию свинины и мяса птицы. Из-за ослабления рубля повысилась стоимость импортных фруктов. Среди непродовольственных товаров высокие темпы роста цен показали легковые автомобили и бензин. Ослабление рубля стало причиной удорожания иностранных авто и усилило давление на издержки российских автопроизводителей. Топливо подорожало как на мировых сырьевых рынках, так и в рознице. А вот динамика цен на пассажирские перевозки сдерживала рост цен на услуги. Благодаря назначению дополнительных поездов увеличилось предложение железнодорожных перевозок. Это привело к снижению цен на проезд в плацкартном вагоне поезда.

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Согласно прогнозу, годовая инфляция составит 6-7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.