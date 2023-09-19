На суздальской дороге начали укладывать нижние слои дорожного покрытия

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Продолжаются работы по расширению дороги от Владимира до Суздаля.

На отремонтированном участке построят барьерное ограждение, удобные переходно-скоростные полосы, по современным стандартам обустроят наземные пешеходные переходы и остановки, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Как сообщает в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, выполнено уже более 70% земляных работ. На отрезке с 253 по 259-й км дорожники приступили к укладке нижних слоев покрытия, обустраивают системы водоотведения и монтируют водопропускные трубы.

Полностью капремонт участка закончат в 2024–2025 годах, но рабочее движение по нему планируют открыть уже в конце этого года.