Владимирцы второй раз за сентябрь увидели северное сияние

. Фото: Александр ГЛУЗ

18 сентября жители Владимирской области вновь смогли увидеть и запечатлеть Северное сияние, не уезжая из региона.

«Активность звезды по имени Солнце украшает ночной небосвод этого сентября», – написал астролюбитель и фотограф Александр Каширцев в соцсетях.

Правительство Владимирской области поделилось снимками другого известного фотографа Владислава Тябина.

«Даже не верится, что на фотографиях родные просторы, такое ощущение, что это нарисованные пейзажи дальних галактик! 18.09.2023 Очередное северное сияние, в этот раз оно было намного ярче!», - поделился впечатлениями фотограф.

Напомним, что в этом году это уже третье северное сияние. Первое владимирцы могли созерцать в апреле, а второе - буквально неделю назад, 13 сентября.