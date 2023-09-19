Во Владимире автомобиль вылетел с дороги врезался в троллейбусный столб

Фото: группа "Вконтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, ДТП произошло около 10 часов утра 19 сентября на улице Большая Нижегородская в районе химзавода.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Audi Q7» не справился с управлением, вылетел с дороги и сбил троллейбусный столб.

В результате ДТП сам автолюбитель получил травмы и был доставлен в больницу еще до прибытия инспекторов ГИБДД. На месте образовался большой затор, движение продолжают регулировать сотрудники Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются.