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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:30

Во Владимирской области за неделю на дорогах погибли три человека

В ДТП на дорогах 33 региона пострадали 62 человека
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области.

Пресс-служба областного УМВД опубликовала данные по аварийности на дорогах Владимирской области за период с 11 по 17 сентября. Всего за это время было зарегистрировано 41 ДТП с пострадавшими. В них погибли 3 человека и 62 человека получили ранения.

Что касается ДТП без пострадавших, то их было значительно больше. За неделю в регионе произошло 388 аварий, закончившихся лишь материальным ущербом.

Также важно отметить, что 141 раз на дорогах области ловили водителей, либо управлявших машиной в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования. К счастью, ДТП такие водители не устраивали.