Во Владимирской области из-за осенней интерференции может исчезать телесигнал

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 сентября по 21октября в небе над Владимирской областью будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить кратковременного «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели.

Осенью, если смотреть с Земли, Солнце перемещается из Северного полушария в Южное и в определенные периоды оказывается ровно позади спутника связи. При этом Солнце — мощный источник не только света, но и радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и приёмной земной станцией перебивает сигнал с космического аппарата.

Во Владимирском регионе выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 10.51 до 12.42. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 11 минут.

Для каждой передающей станции время начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График моментов интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя.