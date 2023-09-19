Губернатор Авдеев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО и их семей

фото регионального Правительства

18 сентября прошло оперативное совещание по теме организации социальной помощи бойцам, участвовавшим в специальной военной операции, и их семьям. Возглавил совещание губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В ходе совещания стало известно, что сейчас социальной поддержкой военнослужащих и их семей занимается областное министерство социальной защиты. Кроме того, о бойах заботятся специальные Центра помощи. Их в регионе сейчас 21 единица. С прошлого года они помогли 6 тысячам человек.

По словам чиновников, самыми востребованными мерами поддержки у военнослужащих региона стали бесплатное двухразовое горячее питание в школах для детей военных (2419 человек), освобождение от родительской платы за детсад (1799 человек), бесплатное дополнительное образование (742 человека).

«Некоторые люди в силу своей скромности могут и не обратиться за помощью. Мы должны сами выходить с предложением поддержки, знать и понимать, в чём нуждается и нуждается ли семья. Каждую конкретную ситуацию необходимо держать под контролем, чтобы государственная помощь была оказана в нужное время и в полном объёме», - подчеркнул губернатор Александр Авдеев.