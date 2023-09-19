Предприниматель из Владимирской области незаконно вывозил лес в Латвию и Грузию

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Во Владимирской области УФСБ России и местное отделение таможни поймала 57-летнего предпринимателя, который занимался контрабандой лесоматериалов "путем недостоверного декларирования в крупном размере".

Как пояснили представители таможни и УФСБ, при таможенном декларировании предприниматель умышленно заявил недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов и их производителе. Он писал, что якобы купил древесину у владимирской фирмы, хотя никаких покупок в реальности не было. По подложным документам лес незаконно вывозился в Латвию и Грузию. Преступная схема существовала с 2018 года. Из России вывезено было лесоматериалов хвойных пород на почти 2 миллиона рублей.

Уголовное дело на предпринимателя завели в сентябре 2021 года. На днях его признали виновным и вынесли приговор - 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.