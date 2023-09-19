Во Владимире в школах подорожают завтраки и обеды

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Глава города Владимира Дмитрий Наумов подписал сразу два постановления. Оба они касаются повышения цен на услуги в школах. С 1 октября подорожает питание, а также обучение детей в школах-интернатах.

Что касается питания в школах, то стоимость завтраков и обедов вырастет на 10 рублей. Согласно Постановлению, завтраки станут стоить 60 рублей вместо 50, а обеды - 70 вместо 60. Изменилась и стоимость продуктового набора (сухого пайка) тех детей, что находятся на индивидуальном обучении на дому. Теперь они стоят: завтрак - 41,38 рубля, обед - 48,28 рубля.

Чуть сильнее изменилась стоимость обучения детей в городских школах-интернатах. Рост затрат варьируется от 30 до 45 рублей в день. Так, учащиеся 1-4 классов будут платить 140 рублей вместо 110. Родители учеников 5-9 классов заплатят в день 155 рублей вместо 110. А старшеклассники, которые раньше платили по 115 рублей в день, теперь будут платить 155 рублей.