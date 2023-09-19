В детских поликлиниках Коврова прокуроры не нашли необходимого оборудования

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Ковровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения медицинскими учреждениями, оказывающими помощь несовершеннолетним, стандарта медицинского оснащения, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения.

Так, в физиотерапевтическом кабинете детской поликлиники №2 отсутствовал аппарат магнитолазерной терапии и тонометр с манжеткой для детей до года. В кабинете лечебной физкультуры не было секундомера и стеллажа для инвентаря, в кабинете массажа недоставало валиков для укладки пациентов, а также отсутствовали настенные часы, перечисляют в областной прокуратуре.

В прививочном кабинете поликлиники №3 отсутствовали пинцеты, резиновые жгуты, грелки, почкообразные лотки, мешок Амбу и емкость для сбора бытовых отходов.

В прививочном кабинете детской поликлиники №1 не было тонометра для измерения артериального давления с манжеткой для детей до года и резиновых жгуты, а в процедурной - мешков Амбу.

По результатам проверки прокурором главным врачам медицинских учреждений внесены представления.