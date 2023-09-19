Во Владимире откроется выставка, посвященная мстерской вышивке

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28 сентября в музейном центре «Палаты» откроется выставка «Гладью шитая стезя», посвященная мстерской художественной вышивке.

На ней будет представлено более 60 работ из собрания музея-заповедника и частной коллекции, созданных за последние 100 лет - с 1920-1930-х годов прошлого века до наших дней. Они продемонстрируют основные техники мстерской вышивки: белую гладь, владимирский шов, знаменную гладь, русскую гладь. А еще проект расскажет об истории промысла в Вязниках, о прославленных мастерицах и педагогах.

Выставка продлится до 19 ноября.